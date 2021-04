Bolt: «Maradona, Pelé e Muhammad Ali sono tra i più grandi atleti della storia dello sport» (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Gazzetta dello sport intervista Usain Bolt, per dieci anni al top dell’atletica leggera, con tre Olimpiadi vinte consecutivamente. Oggi ha 34 anni. Non gareggia più dal 2017. Del suo passato di atleta gli manca l’adrenalina della competizione, racconta. «Mi manca l’adrenalina della competizione, la competizione che amavo, correre contro i migliori e trovarmi in uno stadio pieno di gente. Cose che mi facevano venire i brividi ogni volta. Ho sempre trovato bellissimi quei momenti». Bolt è sempre stato appassionato di calcio. Gli viene chiesto chi secondo lui è il migliore tra Messi e Ronaldo: «Per me è difficile scegliere perché sono un tifoso dell’Argentina ma sono anche un grande ammiratore di Cristiano sin dai tempi del Manchester ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Gazzettaintervista Usain, per dieci anni al top dell’ca leggera, con tre Olimpiadi vinte consecutivamente. Oggi ha 34 anni. Non gareggia più dal 2017. Del suo passato di atleta gli manca l’adrenalinacompetizione, racconta. «Mi manca l’adrenalinacompetizione, la competizione che amavo, correre contro i migliori e trovarmi in uno stadio pieno di gente. Cose che mi facevano venire i brividi ogni volta. Ho sempre trovato bellissimi quei momenti».è sempre stato appassionato di calcio. Gli viene chiesto chi secondo lui è il migliore tra Messi e Ronaldo: «Per me è difficile scegliere perchéun tifoso dell’Argentina maanche un grande ammiratore di Cristiano sin dai tempi del Manchester ...

Ultime Notizie dalla rete : Bolt Maradona Usain Bolt: "La mia medaglia più bella si chiama Olympia" Bolt ha lasciato le competizioni nel 2017 e i record resistono. Lui è convinto che per anni ancora ... "Ho sempre sognato di essere nominato assieme ai grandi campioni come Diego Armando Maradona, Pelé, ...

Sport 2021, gli atleti più promettenti. Classifica di Rews.it ... come Roberto Baggio,Ronaldo o Maradona , che purtroppo ci ha lasciato proprio alla fine del 2020 ... Tutti credono che questo ragazzo potrebbe essere l'erede di Usain Bolt. Jannik Sinner , primo giovane ...

