Asteroide Bennu, OSIRIS-REx fotograferà la zona di prelievo dei campioniHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) La sonda OSIRIS-REx della NASA è quasi pronta a cominciare il viaggio di ritorno verso la Terra, ma siamo entrati nella fase finale della missione estesa, pertanto proprio in queste ore avverrà l'ultimo sorvolo della superficie con un occhio particolare alla zona di raccolta dei campioni. Ricordiamo infatti che a fine ottobre dello scorso anno la NASA è riuscita nella delicata operazione di touchdown della superficie, grazie alla quale ha raccolto circa 60 grammi di materiale secondo le stime attuali. L'operazione di raccolta è stata pianificata a lungo e nei mesi precedenti si è proceduto alla scelta del sito e alla mappatura dell'Asteroide, con l'obiettivo di evitare le zone più pericolose per salvaguardare la sonda. Ciò ha portato ad una mappatura piuttosto precisa di entrambi gli emisferi dell'Asteroide, ...

Ultime Notizie dalla rete : Asteroide Bennu Asteroide Bennu, OSIRIS - REx fotograferà la zona di prelievo dei campioni Ma non dimentichiamo nemmeno che Bennu è considerato un asteroide potenzialmente pericoloso e un giorno potrebbe avvicinarsi pericolosamente al nostro Pianeta. I rischi maggiori arriveranno tra il ...

Aggiornamenti dal sistema solare: marzo 2021 Anche OSIRIS - REx (NASA) ha il suo prezioso carico di campioni dell'asteroide Bennu e si sta preparando alla ripartenza verso Terra che avverrà a maggio. In un'orbita simile a quella della Terra ...

L’ultimo sorvolo di Bennu Media Inaf Asteroide Bennu, OSIRIS-REx fotograferà la zona di prelievo dei campioni Comincia il flyby finale dell'asteroide Bennu, poi il 10 maggio il lungo ritorno verso la Terra della missione OSIRIS-REx ...

L’ultimo sorvolo di Bennu Domani, 7 aprile 2021, la sonda Osiris-Rex della Nasa avrà un ultimo incontro ravvicinato con Bennu mentre eseguirà un sorvolo per catturare le immagini della superficie dell’asteroide. Durante il sor ...

