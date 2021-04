Amici, Arianna e Daddy sono stati insieme? Lei rompe il silenzio, la verità (Di mercoledì 7 aprile 2021) Arianna Daddy – Solonotizie24Nella scuola di Amici sono nati diversi amori che hanno segnato anche la storia del programma condotto da Maria De Filippi. In queste ore, però, l’attenzione si concentra su Deddy e Arianna Gianfelici… tra i due c’è stata davvero una relazione oppure no? Vivere insieme giorno dopo giorno alla conquista del proprio sogno rende i legami tra gli alunni che prendono parte alla scuola di Amici, per certi versi, indissolubile. In queste settimane, e soprattutto in occasione della messa in onda della terza puntata del serale del talent show, a conquistare il web è stato l’amore appena nato tra Deddy e Rosa, ma il tutto non finisce qui. Prima dell’amore per la ballerina, infatti, nel cuore del cantante ci sarebbe stata una collega ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 7 aprile 2021)– Solonotizie24Nella scuola dinati diversi amori che hanno segnato anche la storia del programma condotto da Maria De Filippi. In queste ore, però, l’attenzione si concentra su Deddy eGianfelici… tra i due c’è stata davvero una relazione oppure no? Viveregiorno dopo giorno alla conquista del proprio sogno rende i legami tra gli alunni che prendono parte alla scuola di, per certi versi, indissolubile. In queste settimane, e soprattutto in occasione della messa in onda della terza puntata del serale del talent show, a conquistare il web è stato l’amore appena nato tra Deddy e Rosa, ma il tutto non finisce qui. Prima dell’amore per la ballerina, infatti, nel cuore del cantante ci sarebbe stata una collega ...

Advertising

stanza3O9 : RT @ariannaxlaugh: dimmi che Arianna ti manca ad amici, senza dirmi che ti manca...?? - si la foto fa cagare ma sono solo dettagli ahaha! @… - infoitcultura : Amici 20, la ex concorrente Arianna e Deddy stavano insieme? - arianna_mazzone : RT @riotta: Vaccinati a casaccio #Italia (giornalisti, medici in pensione, amici di amici, raccomandati, furbi, finti volontari etc) han la… - arianna_oliveto : RT @AmiciLoving: ??LA PRODUZIONE DI AMICI STA PENSANDO DI METTERE LE PUNTATE DEL SERALE DI AMICI IN DIRETTA, E NON REGISTRATE?? #amici20 #ami… - ariannaxlaugh : dimmi che Arianna ti manca ad amici, senza dirmi che ti manca...?? - si la foto fa cagare ma sono solo dettagli aha… -