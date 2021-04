ZTE Axon 30 arriverà il 15 aprile: tre cam da 64MP, periscopica e Snapdragon 888HDblog.it (Di martedì 6 aprile 2021) ZTE annuncerà il suo nuovo Axon 30 Pro il prossimo 15 aprile. La società cinese ha ufficializzato la data pubblicando anche due banner in cui è visibile il design che caratterizzerà la sua parte posteriore di cui finora avevamo solo visto la silhouette. Dal punto di vista tecnico, come visibile anche sull’etichetta presente sul modulo fotografico, non ci sarà un sensore da 200 megapixel, come ipotizzato nelle scorse settimane, ma tre sensori da 64 megapixel più un sensore con lente periscopica. Questa configurazione, tuttavia, dovrebbe essere presente solo nella versione Pro di Axon 30. ZTE è stata la prima azienda a portare sul mercato uno smartphone con fotocamera anteriore “nascosta” nel display. Una tecnologia che non ha molto soddisfatto ma che è stata comunque ulteriormente perfezionata. Per ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 aprile 2021) ZTE annuncerà il suo nuovo30 Pro il prossimo 15. La società cinese ha ufficializzato la data pubblicando anche due banner in cui è visibile il design che caratterizzerà la sua parte posteriore di cui finora avevamo solo visto la silhouette. Dal punto di vista tecnico, come visibile anche sull’etichetta presente sul modulo fotografico, non ci sarà un sensore da 200 megapixel, come ipotizzato nelle scorse settimane, ma tre sensori da 64 megapixel più un sensore con lente. Questa configurazione, tuttavia, dovrebbe essere presente solo nella versione Pro di30. ZTE è stata la prima azienda a portare sul mercato uno smartphone con fotocamera anteriore “nascosta” nel display. Una tecnologia che non ha molto soddisfatto ma che è stata comunque ulteriormente perfezionata. Per ...

