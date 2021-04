Zona rossa e arancione | Sileri | “Possibili riaperture dopo 30 aprile”

Advertising

LegaSalvini : *GOVERNO, SALVINI: “L’OBIETTIVO È RIAPRIRE ASCOLTANDO LA SCIENZA, BASTA IDEOLOGIA”* “Riaprire attività e tornare a… - Agenzia_Ansa : Dopo la zona rossa disposta per il week end lungo di Pasqua, l'Italia torna ad essere divisa tra il rosso e l'aranc… - Noiconsalvini : Matteo Bassetti: 'La scelta di fare questa enorme zona rossa a Pasqua è ipocrita, sono molto critico su questa deci… - L85Sokrates : RT @Fabio861606: In zona rossa stamattina è così - SilviaCorradi9 : Buongiorno! Oggi a Milano c’è un vento pazzesco, è tornato il freddo e siamo ancora in zona rossa. Ripartiamo face… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

"Credo che i dati miglioreranno grazie al sistema rigido di chiusure" Da oggi tutta Italia ine arancione per contrastare la diffusione del coronavirus. Ma dopo il 30 aprile saranno "possibili delle riaperture". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ...: tutti in classe (o quasi) Indal 7 aprile tornano a scuola i bambini della scuola dell'infanzia e gli alunni fino alla prima classe di scuola media. Restano in Dad dalla ...Riapertura scuole 7 aprile: tutto pronto per il rientro in classe. Ecco come si torna a scuola in zona rossa e in zona arancione ...Tra loro sono 2,7 milioni gli alunni più piccoli della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, ammessi a scuola dal DL 44, anche se si trovano in regioni classificate in zona rossa. Per le stesse ...