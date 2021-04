Uomini e Donne, anticipazioni 6 aprile: Armando fa allusioni su Angela. Maria De Filippi interviene (Di martedì 6 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 6 aprile: il dating – show di Maria De Filippi torna dopo la pausa pasquale. Cosa succederà? Probabile che si parli di Armando Incarnato e della sua frequentazione co Angela. Emergerà qualcosa di scottante. Uomini e Donne, anticipazioni 6 aprile: Armando è già stato con Angela? Archiviata la frequentazione con Lucrezia e dopo essere rimasto per un periodo “in panchina”, Armando torna a fare discutere. Ora sta conoscendo Angela, che a sua volta stava conoscendo Luca (si erano visti fuori dalla trasmissione). Incarnato parlerà benissimo e anche di più della dama. Dalle sue parole, lo studio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 6 aprile 2021): il dating – show diDetorna dopo la pausa pasquale. Cosa succederà? Probabile che si parli diIncarnato e della sua frequentazione co. Emergerà qualcosa di scottante.è già stato con? Archiviata la frequentazione con Lucrezia e dopo essere rimasto per un periodo “in panchina”,torna a fare discutere. Ora sta conoscendo, che a sua volta stava conoscendo Luca (si erano visti fuori dalla trasmissione). Incarnato parlerà benissimo e anche di più della dama. Dalle sue parole, lo studio ...

Advertising

mariannamadia : Buona Pasqua a tutte e tutti. Per i credenti, e non credenti, sono state le donne, anche oggi, a perseverare quando… - matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - guerini_lorenzo : All'inaugurazione dell'#hub vaccinale di Varese. Un impegno ampio quello della #Difesa testimoniato dal lavoro degl… - emmee___ : @vistanno ma guarda a me fa piacere per i risultati di loro tre perché davvero se lo meritano. però basta guardare… - IsaeChia : #UominieDonne, nuovo lutto nel Trono over: è venuta a mancare l’ex dama Erica Hauser -