Santo Stefano in Aspromonte avrà il suo Garante dell’infanzia comunale (Di martedì 6 aprile 2021) Anche il Comune di Santo Stefano in Aspromonte avrà il suo GADIA comunale, ovvero il Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Proposto dal Kiwanis Distretto Italia San Marino– Divisione 13 Calabria Mediterranea nell’ambito del service nazionale “Un Club, una Città, un Garante” il regolamento comunale è stato approvato dalla Giunta e poi dal Consiglio comunale all’unanimità. Esso prevede l’istituzione della figura del Garante e la definizione dei suoi compiti al servizio dell’infanzia e a garanzia e tutela dei didritti dei bambini. Dal diritto alla salute, al diritto all’istruzione, al gioco, alla vita, all’educazione, alla protezione e agli altri diritti previsti dai 42 ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 6 aprile 2021) Anche il Comune diinil suo GADIA, ovvero ilper i dirittie dell’adolescenza. Proposto dal Kiwanis Distretto Italia San Marino– Divisione 13 Calabria Mediterranea nell’ambito del service nazionale “Un Club, una Città, un” il regolamentoè stato approvato dalla Giunta e poi dal Consiglioall’unanimità. Esso prevede l’istituzione della figura dele la definizione dei suoi compiti al servizioe a garanzia e tutela dei didritti dei bambini. Dal diritto alla salute, al diritto all’istruzione, al gioco, alla vita, all’educazione, alla protezione e agli altri diritti previsti dai 42 ...

Advertising

robertamurgia : RT @SofiaCalliano: Campobasso Canile Santo Stefano - MiuccioPrado : @RobertoRedSox Mongiana, Serra San Bruno, Zambrone/ Capo Vaticano, Bagnara/Scilla (Chianalea), Aspromonte (Santo St… - reggiotv : Anche il Comune di Santo Stefano in Aspromonte avrà il suo GADIA comunale, ovvero il Garante per i diritti… - pianainforma : Santo Stefano in Aspromonte avrà il suo Garante dell’infanzia comunale. Approvato dal Consiglio comunale il regolam… - Strill_it : Santo Stefano in Aspromonte avrà il suo Garante dell’infanzia comunale. Approvato dal Consiglio comunale il regolam… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo Stefano Santo Stefano in Aspromonte avrà il suo Garante dell'infanzia comunale Santo Stefano in Aspromonte avrà il suo Garante dell'infanzia comunale. Approvato dal Consiglio comunale il regolamento proposto dal Kiwanis Anche il Comune di Santo Stefano in Aspromonte avrà il suo ...

Milano: I monumenti della città si rifanno il trucco Tra gli ultimi, il restauro del monumento dedicato a Carlo Porta tra via Larga e piazza Santo Stefano realizzato in occasione della ricorrenza del Bicentenario dalla morte del poeta, l'intervento ...

Santo Stefano Avis in finale, sfida Scudetto ancora contro Cantù Cronache Maceratesi A Telese Terme la cerimonia della Benedizione dello Spadino Nella chiesa di Santo Stefano di Telese Terme, al termine della Veglia Pasquale, si è tenuta la cerimonia della Benedizione dello Spadino del giovane Allievo Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ...

Mugnai e gli errori della campagna vaccinale in Toscana 12 vassoi all’Ospedale Santo Stefano di Prato;6 vassoi all’Ospedale San Donato di Arezzo:6 vassoi all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa;6 vassoi all’Ospedale delle zappa e di Massa;6 vassoi ...

in Aspromonte avrà il suo Garante dell'infanzia comunale. Approvato dal Consiglio comunale il regolamento proposto dal Kiwanis Anche il Comune diin Aspromonte avrà il suo ...Tra gli ultimi, il restauro del monumento dedicato a Carlo Porta tra via Larga e piazzarealizzato in occasione della ricorrenza del Bicentenario dalla morte del poeta, l'intervento ...Nella chiesa di Santo Stefano di Telese Terme, al termine della Veglia Pasquale, si è tenuta la cerimonia della Benedizione dello Spadino del giovane Allievo Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ...12 vassoi all’Ospedale Santo Stefano di Prato;6 vassoi all’Ospedale San Donato di Arezzo:6 vassoi all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa;6 vassoi all’Ospedale delle zappa e di Massa;6 vassoi ...