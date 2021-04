Reggina-Vicenza | probabili formazioni e in tv

(Di martedì 6 aprile 2021) Domenica 11 aprile alle 15.00 si giocherà la partitavalida per la 33esima giornata si Serie B. La gara si disputerà presso lo Stadio Oreste Granillo (Reggio Calabria. Le due squadre si trovano al 10° e 11° posto a pari punti. Sarà sicuramente un match combattuto visto la voglia di riscatto dal pareggio dell’ultimo scontro dellae la sconfitta del: come si presentano le due squadre? Le due squadre a pari punti al 10° e 11° posto avranno sicuramente voglia di dare il massimo sia per ricarburare dopo l’ultimo scontro di entrambe sia per ottenere punti e cercare di risalire la classifica. Lain casa del Cittadella sebbene con una partenza timida è riuscita a sbloccarsi nel secondo tempo con il gol di Bianchi e ...

Advertising

tuttoreggina : #Reggina, la classifica, distanza con il decimo posto: aggancio, con il Vicenza è spareggio #serieB #TuttoReggina - 11contro11 : Serie B, giornata 32: #Salernitana terza, il #Lecce allunga #Ascoli #Brescia #Chievo #Cittadella #Cosenza… - Luisito_Bandera : #Futbol?? Resultados Finales: #SerieB???? Pordenone 3-0 Virtus Entella Pisa 0-1 Lecce Monza 1-1 Pescara Reggiana 2-2… - _Tiempo_Extra_ : #Futbol ?? #SerieB ???? - Fecha 32 Pordenone 3-0 Entella Ascoli 2-1 Vicenza Cittadella 1-1 Reggina Cosenza 0-1 Cremon… - PotereaiSith : @GiGiglio99 @framiriello La Reggina in casa non perde mai con il Vicenza -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina Vicenza

Periodico Daily - Notizie

... 2 - 2 tra Atalanta e Monza, vittorie esterne per 1 - 3 delsull'Udinese e della Juventus ... A reti bianche Juventus " Pro Vercelli, 1 - 1 per Catanzaro "e Virtus Entella " Pistoiese, ...... i calciatori amaranto hanno effettuato il pranzo presso il centro sportivo Sant'Agata , prima di scendere in campo in vista del prossimo match con il. Chi ha preso parte alla gara di ieri ...Calendario decisamente complicato per l'Ascoli, che con il successo sul Vicenza ha agganciato il quart'ultimo posto. Ma il cammino dei bianconeri è decisamente complicato.Atterrati attorno all'ora di pranzo a Reggio Calabria, i calciatori amaranto hanno effettuato il pranzo presso il centro sportivo Sant'Agata,.