Petrolio: chiude in rialzo a New York, a 59,33 dollari (Di martedì 6 aprile 2021) Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,2% a 59,33 dollari al barile. 6 aprile 2021

