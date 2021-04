Peggiorano le condizioni di salute di Navalny: febbre alta e tosse (Di martedì 6 aprile 2021) Alexei Navalny è stato ricoverato nell’ospedale del carcere dove è detenuto per febbre alta e tosse: si teme che possa aver contratto la tubercolosi Alexei Navalny è il principale oppositore del regime dello “Zar” Vladimir Putin: dal suo ritorno in patria, il 17 gennaio scorso, dopo 6 mesi di ricovero in un ospedale di Berlino per guarire dall’avvelenamento con l’agente nervino Novichok, è in carcere; il suo account Instagram ufficiale nell’ultimo aggiornamento sul suo stato detentivo ha reso noto che il principale oppositore di Vladimir Putin nel Paese ha la febbre a 38.1, una “grave tosse” ed è stato traferito nell’ospedale della prigione: si paventa che possa aver contratto la tubercolosi a causa di alcuni detenuti risultati positivi. “Già una ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 aprile 2021) Alexeiè stato ricoverato nell’ospedale del carcere dove è detenuto per: si teme che possa aver contratto la tubercolosi Alexeiè il principale oppositore del regime dello “Zar” Vladimir Putin: dal suo ritorno in patria, il 17 gennaio scorso, dopo 6 mesi di ricovero in un ospedale di Berlino per guarire dall’avvelenamento con l’agente nervino Novichok, è in carcere; il suo account Instagram ufficiale nell’ultimo aggiornamento sul suo stato detentivo ha reso noto che il principale oppositore di Vladimir Putin nel Paese ha laa 38.1, una “grave” ed è stato traferito nell’ospedale della prigione: si paventa che possa aver contratto la tubercolosi a causa di alcuni detenuti risultati positivi. “Già una ...

