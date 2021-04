Ora è possibile controllare Spotify con la propria voce (Di martedì 6 aprile 2021) Inizia ad essere disponibile la funzione Hey Spotify per controllare la riproduzione audio del noto servizio di streaming audio L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 6 aprile 2021) Inizia ad essere disponibile la funzione Heyperla riproduzione audio del noto servizio di streaming audio L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

ItaliaViva : Abbiamo un dovere ora: vaccinare con quanta più intensità possibile. Solo così potremo garantire, al tempo stesso,… - b0ndagesman : potremmo fare chiamate per giocare insieme, videochiamate in cosplay o anche dirette su instagram! ora che il mass… - filippodb : @framaka @framasoft @quinta grazie per la bellissima dedica! Cerchiamo di dare il nostro contributo per un mondo pi… - ngiocoli : @merlinoontheweb Seriamente, forse - e dico FORSE - sarebbe stato possibile e desiderabile tentare la via del Covid… - Mariang47614228 : RT @lucabattanta: @matteo_rivi @todorov_denis @borghi_claudio È come se uno mi dicesse mentre la barca affonda... 'Guarda che tra 500 migli… -