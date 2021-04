Omicidio George Floyd | il capo della polizia inchioda l’agente | la testimonianza

(Di martedì 6 aprile 2021) IlMedaria Arradondo con la suahatoDerek Chauvin al processo per la morte diMedaria Arradondo,di Minneapolis,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

la Repubblica

Processo per la morte diFloyd, nuova testimonianza: 'Violenza non necessaria', dice il Capo della sezione omicidi della Polizia del ...03/04/2021 - 11:32 Il capo della omicidi di Minneapolis è stato chiamato a testimoniare nel quinto giorno del processo che vede imputato l'ex agente Derek Chauvin per l'diFloyd. Che cosa ha detto Richard Zimmerman, questo il suo nome, durante la sua testimonianza? Che lui è arrivato sul luogo dove era avvenuto l'arresto dopo la morte di Floyd per ...Il capo della polizia Medaria Arradondo con la sua testimonianza ha inchiodato l’agente Derek Chauvin al processo per la morte di George Floyd Medaria Arradondo, capo della polizia di Minneapolis, ...L'agente di polizia Derek Chauvin ha violato la politica dipartimentale puntando il ginocchio sul collo di George Floyd e tenendolo a terra ... e in giugno ha definito il caso "omicidio". Load Error ...