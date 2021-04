Juventus-Napoli, Pirlo: “Gara importante per la classifica, in sintonia con quello che dice l’ASL” (Di martedì 6 aprile 2021) Nella serata di mercoledì 7 aprile la Juventus affronterà il Napoli nel recupero della 3a giornata di campionato.I bianconeri e i partenopei non disputarono il match previsto inizialmente lo scorso ottobre a causa della mancata partenza alla volta di Torino degli azzurri fermati dall'ASL locale. Una Gara che ha una valenza davvero importante, infatti le squadre in classifica sono a pari punti e si stanno giocando l'ingresso alla prossima Champions League. Il tecnico della compagine torinese, Andrea Pirlo, in vista della Gara dell'Allianz Stadium ha parlato così nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia."Io ho un contatto quotidiano col presidente, ci diciamo tutte le cose che succedono. Abbiamo questo tipo di rapporto, sapevo di questo incontro e sono ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 aprile 2021) Nella serata di mercoledì 7 aprile laaffronterà ilnel recupero della 3a giornata di campionato.I bianconeri e i partenopei non disputarono il match previsto inizialmente lo scorso ottobre a causa della mancata partenza alla volta di Torino degli azzurri fermati dall'ASL locale. Unache ha una valenza davvero, infatti le squadre insono a pari punti e si stanno giocando l'ingresso alla prossima Champions League. Il tecnico della compagine torinese, Andrea, in vista delladell'Allianz Stadium ha parlato così nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia."Io ho un contatto quotidiano col presidente, ci diciamo tutte le cose che succedono. Abbiamo questo tipo di rapporto, sapevo di questo incontro e sono ...

