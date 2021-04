Il ridicolo ricorso di Harvey Weinstein (Di martedì 6 aprile 2021) Harvey Weinstein, ex produttore di Hollywood condannato a 23 anni di carcere per molestie sessuali, ha chiesto ricorso contro la sentenza del giudice James Burke.I legali dell’uomo hanno infatti depositato un appello lungo ben 166 pagine in cui dichiarano che il processo che ha visto colpevole l’imputato si sia svolto in un clima di ingiustizia. Quattro delle vittime interrogate, addirittura, non sarebbero neanche tali, ma le loro testimonianze sono servite alla corte solo per far passare Weinstein come un essere abominevole. Harvey Weinstein: la farsa di un “martire” In barba a tutte le testimonianze raccolte contro Harvey Weinstein (di cui si è fatto portavoce Ronan Farrow con un’inchiesta che gli è valsa il Pulitzer e raccontata nel libro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021), ex produttore di Hollywood condannato a 23 anni di carcere per molestie sessuali, ha chiestocontro la sentenza del giudice James Burke.I legali dell’uomo hanno infatti depositato un appello lungo ben 166 pagine in cui dichiarano che il processo che ha visto colpevole l’imputato si sia svolto in un clima di ingiustizia. Quattro delle vittime interrogate, addirittura, non sarebbero neanche tali, ma le loro testimonianze sono servite alla corte solo per far passarecome un essere abominevole.: la farsa di un “martire” In barba a tutte le testimonianze raccolte contro(di cui si è fatto portavoce Ronan Farrow con un’inchiesta che gli è valsa il Pulitzer e raccontata nel libro ...

Harvey Weinstein, ex produttore di Hollywood condannato a 23 anni di carcere per molestie sessuali, ha chiesto ricorso contro la sentenza del giudice James Burke. I legali dell'uomo hanno infatti ...