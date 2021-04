Il ministero della Salute e i Carabinieri cooperano per trovare il virus su bus, metro e treni. (Di martedì 6 aprile 2021) Durante un blitz dei Nas sui mezzi pubblici è stata riscontrata la presenza di 32 positivi a bordo dei veicoli e di altre irregolarità. Blitz dei Nas sui mezzi pubblici di alcune città: scoperti 32 positivi al covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) Durante un blitz dei Nas sui mezzi pubblici è stata riscontrata la presenza di 32 positivi a bordo dei veicoli e di altre irregolarità. Blitz dei Nas sui mezzi pubblici di alcune città: scoperti 32 positivi al covid su Notizie.it.

