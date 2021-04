Il maggioritario rischierebbe di riconsegnare le forze riformiste al bipopulismo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 aprile 2021) Ho seguito il dibattito sul “Futuro del governo Draghi” organizzato da Linkiesta e condotto da Christian Rocca, poi ho letto il commento di Mario Lavia che ne ha colto i principali aspetti, compresi i limiti. I componenti del panel sono persone che esprimono certamente un “pensiero” (magari non sempre lo stesso) in un contesto in cui questa merce sembra essere sparita dal mercato della politica; ma le loro opinioni, tuttora diverse, riguardano questioni di grande rilievo difficilmente superabili in un arco di tempo breve (le eventuali elezioni dell’anno prossimo) e in larga parte requisito dall’emergenza sanitaria. Ne deriva – del resto lo hanno ammesso tutti – che il governo Draghi riesce a garantire ai “cespugli” riformisti e liberaldemocratici una copertura politica e una causa comune, tanto che se ne auspica una durata il più lunga possibile, almeno fino alla conclusione della ...