"I gay nel calcio? Perché si nascondono e di chi è la scelta": A Tiki Taka, la bomba di Francesca Cenci (Di martedì 6 aprile 2021) Rivoluzione a Tiki Taka, ieri sera nel programma di Piero Chiambretti arriva per la prima volta una psicologa. Si tratta di Francesca Cenci, conosciuta al piccolo schermo per le sue partecipazioni. Si parla di omosessualità nel mondo del calcio e va in onda un servizio del 1982: un'intervista a Ciccio Graziani in cui gli chiedono un parere sull'omosessualità nel mondo del pallone. Si collega da casa anche la Cenci – che è una psicologa dello sport (tra l'altro è anche docente della scuola dello sport Coni e consulente per la Federazione Tennis e ciclismo). Secondo la psicologa l'omosessualità nel mondo del calcio esiste, ma si cerca di tenere nascosto questo fenomeno. “I calciatori sono un modello di riferimento e avvertono la necessità di rispecchiare il clichè del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Rivoluzione a, ieri sera nel programma di Piero Chiambretti arriva per la prima volta una psicologa. Si tratta di, conosciuta al piccolo schermo per le sue partecipazioni. Si parla di omosessualità nel mondo dele va in onda un servizio del 1982: un'intervista a Ciccio Graziani in cui gli chiedono un parere sull'omosessualità nel mondo del pallone. Si collega da casa anche la– che è una psicologa dello sport (tra l'altro è anche docente della scuola dello sport Coni e consulente per la Federazione Tennis e ciclismo). Secondo la psicologa l'omosessualità nel mondo delesiste, ma si cerca di tenere nascosto questo fenomeno. “I calciatori sono un modello di riferimento e avvertono la necessità di rispecchiare il clichè del ...

