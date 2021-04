Giffoni Valle Piana, cinque denunce e multe per gioco ai video poker. Bar chiuso per 5 giorni (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Giocavano ai videopoker nel retro del bar Royal in via Santo Spirito a Giffoni Valle Piana le quattro persone denunciate dai carabinieri e multate con una sanzione di 400 euro per la violazione delle norma anti covid. L’ispezione dei militari della stazione di Giffoni Valle Piana ha anche consentito di scoprire che uno dei terminali utilizzati dai giocatori era scollegato dal sistema dei Monopoli di Stato ed era invece collegato ad una scheda madre occultata dal titolare del bar. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha cercato di occultare il sistema truffaldino, senza riuscirci ed ora dovrà rispondere oltre che di violazione alla norme anti Covid anche di frode informatica. Disposta la chiusura per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Giocavano ainel retro del bar Royal in via Santo Spirito ale quattro persone denunciate dai carabinieri e multate con una sanzione di 400 euro per la violazione delle norma anti covid. L’ispezione dei militari della stazione diha anche consentito di scoprire che uno dei terminali utilizzati dai giocatori era scollegato dal sistema dei Monopoli di Stato ed era invece collegato ad una scheda madre occultata dal titolare del bar. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha cercato di occultare il sistema truffaldino, senza riuscirci ed ora dovrà rispondere oltre che di violazione alla norme anti Covid anche di frode informatica. Disposta la chiusura per ...

