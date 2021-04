**Fmi: Per Italia in 2021 deficit all'8,8%, picco debito al 157,1%** (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. - (Adnkronos) - E' una vera e propria voragine quella aperta nei conti pubblici Italiani dalle ricadute della pandemia di coronavirus, con un deficit di bilancio che quest'anno dovrebbe toccare l'8,8% del Pil, con un miglioramento solo marginale rispetto al pesantissimo 9,5% dello scorso anno. Lo certifica il Fondo Monetario Internazionale che nel World Economic Outlook appena diffuso vede anche nel prossimo anno - ultimo esercizio nel quale l'Ue dovrebbe accettare uno sforamento del Patto di Stabilità - un 'buco' del 5,5%. Per il 2026 la stima dell'Fmi è di un rosso pari all'1,8%. Questo andamento fiscale inevitabilmente si ripercuoterà sul rapporto debito/Pil che dopo il balzo di oltre 20 compiuto lo scorso anno, quando è salito al 155,6%, nel 2021 dovrebbe registrare il picco al 157,1% ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. - (Adnkronos) - E' una vera e propria voragine quella aperta nei conti pubblicini dalle ricadute della pandemia di coronavirus, con undi bilancio che quest'anno dovrebbe toccare l'8,8% del Pil, con un miglioramento solo marginale rispetto al pesantissimo 9,5% dello scorso anno. Lo certifica il Fondo Monetario Internazionale che nel World Economic Outlook appena diffuso vede anche nel prossimo anno - ultimo esercizio nel quale l'Ue dovrebbe accettare uno sforamento del Patto di Stabilità - un 'buco' del 5,5%. Per il 2026 la stima dell'Fmi è di un rosso pari all'1,8%. Questo andamento fiscale inevitabilmente si ripercuoterà sul rapporto/Pil che dopo il balzo di oltre 20 compiuto lo scorso anno, quando è salito al 155,6%, neldovrebbe registrare ilal 157,1% ...

Advertising

fattoquotidiano : Fmi: “Alzare le tasse ai ricchi e ridurle ai poveri per fronteggiare la pandemia. Il Covid ha esacerbato le preesis… - alessio_88 : RT @TgLa7: #Fmi: ripresa mondo accelera al +6%, ma sfide difficili. Riviste al rialzo stima pil 2021, e per 2022 al +4,4% - quasisale : @65_virna eh ora mi sa che è tardi! andavano forse ascoltati i presidi di 10 anni fa....non so perchè: - carlo_conforti : RT @DatabaseItalia: IL FMI PRESENTA LA VALUTA MONDIALE – LA FINE DEL DOLLARO USD $. TUTTO PRONTO PER IL GOVERNO MONDIALE Leggi l'articolo… - TV7Benevento : **Fmi: per Italia crescita senza freni disoccupazione, in 2021 al 10,3%**... -