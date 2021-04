Filippi: “Palermo non è Lucca-dipendente. Classifica? Abbiamo un obiettivo, il settimo posto…” (Di martedì 6 aprile 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Monopoli-Palermo.Mercoledì 7 aprile, alle ore 15.00, allo Stadio “Vito Simone Veneziani”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno gli uomini di Giuseppe Scienza. Una sfida analizzata dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per il recupero della 32a giornata del Girone C di Serie C."Non c'è stata una frattura tar il gruppo e mister Boscaglia, a volte basta poco per toccare le corde giuste. A volte devi anche essere otturato per entrare nella testa dei ragazzi, è innegabile che negli anni precedenti non si era mai tappato e anzi avevamo raggiunto risultati importanti. In questa esperienza forse non Abbiamo fatto benissimo nella gestione dei calciatori, il lavoro dello staff fin dall'inizio è stato certosino. ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 aprile 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Monopoli-.Mercoledì 7 aprile, alle ore 15.00, allo Stadio “Vito Simone Veneziani”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno gli uomini di Giuseppe Scienza. Una sfida analizzata dal tecnico delGiacomo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per il recupero della 32a giornata del Girone C di Serie C."Non c'è stata una frattura tar il gruppo e mister Boscaglia, a volte basta poco per toccare le corde giuste. A volte devi anche essere otturato per entrare nella testa dei ragazzi, è innegabile che negli anni precedenti non si era mai tappato e anzi avevamo raggiunto risultati importanti. In questa esperienza forse nonfatto benissimo nella gestione dei calciatori, il lavoro dello staff fin dall'inizio è stato certosino. ...

