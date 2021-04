Detersivi per stoviglie, nel 70% almeno una sostanza rischiosa (Di martedì 6 aprile 2021) Il 70% dei Detersivi per stoviglie analizzati contiene almeno una sostanza rischiosa per l’ambiente. E’ quanto rende noto Altroconsumo che ha preso parte al progetto Clean realizzato da Euroconsumers (di cui fanno parte anche i partner DecoProteste in Portogallo, Ocu in Spagna e Test-Achats in Belgio), al fine di promuovere una maggiore informazione dei consumatori su prestazioni e sostenibilità dei detergenti per la casa, tutelandoli da possibili comunicazioni ingannevoli e fornendo loro strumenti di scelta adeguati. In questa cornice, Altroconsumo e i suoi partner, all’interno della loro normale attività di test comparativi, hanno realizzato un’indagine su 115 detergenti per stoviglie, fra tradizionali ed ecologici (56 Detersivi per lavastoviglie, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Il 70% deiperanalizzati contieneunaper l’ambiente. E’ quanto rende noto Altroconsumo che ha preso parte al progetto Clean realizzato da Euroconsumers (di cui fanno parte anche i partner DecoProteste in Portogallo, Ocu in Spagna e Test-Achats in Belgio), al fine di promuovere una maggiore informazione dei consumatori su prestazioni e sostenibilità dei detergenti per la casa, tutelandoli da possibili comunicazioni ingannevoli e fornendo loro strumenti di scelta adeguati. In questa cornice, Altroconsumo e i suoi partner, all’interno della loro normale attività di test comparativi, hanno realizzato un’indagine su 115 detergenti per, fra tradizionali ed ecologici (56per lava, ...

