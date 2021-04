Covid, Ronzulli: “La scuola è la cenerentola della pandemia” (Di martedì 6 aprile 2021) "La scuola è la cenerentola di questa pandemia, è stata la prima a chiudere e l'ultima a riaprire. Purtroppo si è perso un anno senza riuscire a mettere istituti e trasporti in sicurezza, non si sono fatti i lavori di edilizia scolastica che avrebbero consentito una ripartenza più veloce. Questo, oltre ai danni causati agli studenti che hanno perso competenze ma anche in termini di socialità, ha provocato problemi anche alle famiglie, soprattutto alle mamme che, con i figli in dad a casa, hanno vissuto un ulteriore stravolgimento della loro quotidianità dopo quello imposto dalla pandemia". Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, a Sky Tg24. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) "Laè ladi questa, è stata la prima a chiudere e l'ultima a riaprire. Purtroppo si è perso un anno senza riuscire a mettere istituti e trasporti in sicurezza, non si sono fatti i lavori di edilizia scolastica che avrebbero consentito una ripartenza più veloce. Questo, oltre ai danni causati agli studenti che hanno perso competenze ma anche in termini di socialità, ha provocato problemi anche alle famiglie, soprattutto alle mamme che, con i figli in dad a casa, hanno vissuto un ulteriore stravolgimentoloro quotidianità dopo quello imposto dalla". Lo ha detto Licia, presidentecommissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, a Sky Tg24. L'articolo .

