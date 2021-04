Covid, Confesercenti: “Con Palermo zona rossa ulteriore disastro” (Di martedì 6 aprile 2021) “Viviamo in una situazione drammatica. Palermo zona rossa in città è l’ulteriore disastro per il commercio, le attività turistiche e complessivamente per l’intera economia di Palermo”. Lo dicono in una nota la presidente e il direttore di Confesercenti Palermo, Francesca Costa e Michele Sorbera. “È evidente – dicono Costa e Sorbera – che il sistema il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 6 aprile 2021) “Viviamo in una situazione drammatica.in città è l’per il commercio, le attività turistiche e complessivamente per l’intera economia di”. Lo dicono in una nota la presidente e il direttore di, Francesca Costa e Michele Sorbera. “È evidente – dicono Costa e Sorbera – che il sistema il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

