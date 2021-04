Coni | Granbassi | ‘spero in aumento donne competenti e meritevoli in ambito sportivo’

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Spero in undiinsportivo”, queste le parole di Margherita, ex schermitrice e vincitrice di due bronzi ai Giochi del 2008, all’Adnkronos sulla possibilità che una donna arrivi un giorno a guidare il Comitato olimpico italiano. Alle elezioni per la presidenza delin programma il mese prossimo sono candidati il presidente in carica, Giovanni Malagò, l’ex presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco e l’ex campionessa olimpica di ciclismo su pista Antonella Bellutti. “Apprezzo che lestiano lentamente ricoprendo cariche sempre più importanti e questo è un bene. Io stessa ho fatto parte della commissione atlete ed eravamo molto attive”, ha concluso la ...

