Chissà se il prossimo scisma non si consumerà contro l’omofobia della Chiesa ufficiale

(Di martedì 6 aprile 2021) Nubi molto oscure si stanno addensando sui cieli del Vaticano e la perturbazione arriva da oltralpe. Perturbazione, tutta morale, che investe le coscienze di credenti e alti prelati e nasce dal niet alla benedizione delle coppie omosessuali, sancito in un recente documentoCongregazione per la dottrinafede. Come riportato anche dal Fatto Quotidiano on line, “per l’ex Sant’Uffizio, guidato dal cardinale gesuita Luis Francisco Ladaria Ferrer poiché le benedizioni sulle persone sono in relazione con i sacramenti”, quella alle unioni tra persone dello stesso sesso non può essere impartita “in quanto costituirebbe in certo qual modo una imitazione o un rimando di analogia con la benedizione nuziale”. E mai sia. Per gli alti prelati romani sembrerebbe che Dio abbia bisogno di discriminare gay e lesbiche per salvaguardare la bontà delle ...