AstraZeneca, vaccino e casi trombosi: possibili limitazioni (Di martedì 6 aprile 2021) Nuove limitazioni per il vaccino AstraZeneca dopo i casi di trombosi? Per un quadro completo della situazione, anche in Italia, si attendono news dall’Ema, l’agenzia europea del farmaco. “Il Comitato di farmacovigilanza (Prac) dell’Ema non è ancora giunto a una conclusione e la revisione è in corso. Terremo una conferenza stampa non appena la revisione sarà terminata, domani o giovedì” è la posizione dell’agenzia. L’organismo sta valutando i rari casi di trombosi insolite in persone immunizzate con AstraZeneca, per valutare appunto il legame con il vaccino. “Questi vaccini vengono utilizzati con numeri che non sono propri di nessun farmaco. Non c’è alcun dubbio” che i benefici siano superiori ai rischi. E’ possibile che “l’Ema ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Nuoveper ildopo idi? Per un quadro completo della situazione, anche in Italia, si attendono news dall’Ema, l’agenzia europea del farmaco. “Il Comitato di farmacovigilanza (Prac) dell’Ema non è ancora giunto a una conclusione e la revisione è in corso. Terremo una conferenza stampa non appena la revisione sarà terminata, domani o giovedì” è la posizione dell’agenzia. L’organismo sta valutando i raridiinsolite in persone immunizzate con, per valutare appunto il legame con il. “Questi vaccini vengono utilizzati con numeri che non sono propri di nessun farmaco. Non c’è alcun dubbio” che i benefici siano superiori ai rischi. E’ possibile che “l’Ema ...

