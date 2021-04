Amici 20, ex allievo svela retroscena sulla casetta: 30 minuti senza telecamere (Di martedì 6 aprile 2021) Cosa fanno gli allievi di Amici 20 in casetta? In molti ve lo sarete chiesti visto che in questa edizione del talent show, i concorrenti sono stati chiusi nello stabile come se fossero al Grande Fratello. A causa della pandemia legata al Covid-19 e alle restrizioni imposte dal Governo, infatti, non potevano avere contatti con l’esterno se non attraverso un vetro o al telefono. È risaputo, infatti, che negli anni precedenti solo durante la fase serale del programma i ragazzi non potevano avere contatti di nessun genere con il mondo esterno. Nell’edizione di Amici 20, invece, gli allievi sono stati messi subito nella casona e lì si dovevano cucinare, lavare, pulire e fare tutto quello che di norma si fa in una casa con altri coinquilini. Le telecamere, si sa, riprendono tutto e quelle di Amici non sono ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 aprile 2021) Cosa fanno gli allievi di20 in? In molti ve lo sarete chiesti visto che in questa edizione del talent show, i concorrenti sono stati chiusi nello stabile come se fossero al Grande Fratello. A causa della pandemia legata al Covid-19 e alle restrizioni imposte dal Governo, infatti, non potevano avere contatti con l’esterno se non attraverso un vetro o al telefono. È risaputo, infatti, che negli anni precedenti solo durante la fase serale del programma i ragazzi non potevano avere contatti di nessun genere con il mondo esterno. Nell’edizione di20, invece, gli allievi sono stati messi subito nella casona e lì si dovevano cucinare, lavare, pulire e fare tutto quello che di norma si fa in una casa con altri coinquilini. Le, si sa, riprendono tutto e quelle dinon sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici allievo L'ombra sottile del sorriso Eppure eravamo amici di studio e di rari svaghi. Voglio anche aggiungere che la nostra era la ... Nel bilancio del debito al primo posto metterei Emilio Betti, di cui sono stato allievo, uno tra i più ...

Amici 20, Lorella Cuccarini ha un crollo emotivo e dichiara "Se fossi ?" ...contro l'eliminazione di Tommaso E' stato proprio durante la terza puntata del serale di Amici di ... per quanto possa dispiacere l'eliminazione di un allievo di volta in volta. Condividi: Twitter ...

Amici 2021, il serale: concorrenti, sfide, ospiti ed eliminati della terza puntata IL GIORNO I numeri della settimana: Hubi e Jannik, amici-rivali La finale del primo Masters 1000 del 2021 ha messo di fronte due ragazzi che si conoscono molto bene... Sinner ha già un rendimento da Top 10 ...

Amici 20, l'ex Riccardo: 'In casetta 30 minuti senza telecamere e microfoni per le coppie' Alcuni ex allievi della ventesima edizione ... di avere dei rapporti intimi nell'abitazione che ospita i ragazzi di Amici, la cantante ha risposto: "Se si può fare lì? No, assolutamente no ...

