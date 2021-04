Allerta maltempo, Protezione Civile: crollo delle temperature e precipitazioni in tutta Italia (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per un’ondata di maltempo che arriverà sull’Italia a partire da stasera interessando tutto il Paese da Nord a Sud per le prossime 24-30 ore. “Una vasta e profonda area depressionaria, posizionata sull’Europa centro-settentrionale, nelle prossime ore determinerà l’afflusso di aria polare verso le nostre regioni, innescando, dalla serata di oggi, una intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali e occidentali e un sensibile calo delle temperature su gran parte dell’Italia”, si legge nella nota. Attese precipitazioni sparse soprattutto sul versante adriatico, con fenomeni nevosi a quote basse a partire sulle regioni nord-orientali sulle aree appenniniche ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Laha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per un’ondata diche arriverà sull’a partire da stasera interessando tutto il Paese da Nord a Sud per le prossime 24-30 ore. “Una vasta e profonda area depressionaria, posizionata sull’Europa centro-settentrionale, nelle prossime ore determinerà l’afflusso di aria polare verso le nostre regioni, innescando, dalla serata di oggi, una intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali e occidentali e un sensibile calosu gran parte dell’”, si legge nella nota. Attesesparse soprattutto sul versante adriatico, con fenomeni nevosi a quote basse a partire sulle regioni nord-orientali sulle aree appenniniche ...

