Alessandra Amoroso rivela: «Mi violentavo psicologicamente, adesso so chi sono» (Di martedì 6 aprile 2021) Martedì 6 aprile 2021 Alessandra Amoroso è protagonista del secondo “Artista-day”, l’iniziativa del “Corriere” e “Radio Italia” che sui loro canali rendono omaggio ad una star della canzone per 24 ore. Sulla versione online del giornale milanese l’intervista firmata da Andrea Laffranchi all’artista che sta per lanciare un nuovo singolo, dal titolo «Sorriso grande», che sarà anticipato da «Piuma». leggi anche l’articolo —> Sabrina Ferilli e l’amicizia con la De Filippi: il video del primo incontro e l’aneddoto mai svelato Alessandra Amoroso: «Mi violentavo psicologicamente, adesso so chi sono» «Sorriso grande» e «Piuma» sono due canzoni speculari, gemelle, ma distanti. «Ho sempre portato avanti entusiasmo ed esplosività, poi l’anno ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 aprile 2021) Martedì 6 aprile 2021è protagonista del secondo “Artista-day”, l’iniziativa del “Corriere” e “Radio Italia” che sui loro canali rendono omaggio ad una star della canzone per 24 ore. Sulla versione online del giornale milanese l’intervista firmata da Andrea Laffranchi all’artista che sta per lanciare un nuovo singolo, dal titolo «Sorriso grande», che sarà anticipato da «Piuma». leggi anche l’articolo —> Sabrina Ferilli e l’amicizia con la De Filippi: il video del primo incontro e l’aneddoto mai svelato: «Miso chi» «Sorriso grande» e «Piuma»due canzoni speculari, gemelle, ma distanti. «Ho sempre portato avanti entusiasmo ed esplosività, poi l’anno ...

