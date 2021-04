A che ora inizia Un’ora sola vi vorrei: l’orario della messa in onda su Rai 2 (Di martedì 6 aprile 2021) A che ora inizia Un’ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano su Rai 2? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista per le ore 21,20 per sette martedì sera consecutivi a partire da martedì 6 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: 6 aprile 2021, ore 21,20 Seconda puntata: 13 aprile 2021, ore 21,20 Terza puntata: 20 aprile 2021, ore 21,20 Quarta puntata: 27 aprile 2021, ore 21,20 Quinta puntata: 4 maggio 2021, ore 21,20 Sesta puntata: 11 maggio 2021, ore 21,20 Settima puntata: 18 maggio 2021, ore 21,20 Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Un’ora sola vi vorrei? Ogni serata avrà una durata di Un’ora. La messa in ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021) A che oravi, lo show di Enrico Brignano su Rai 2? Ve lo diciamo subito: lainè prevista per le ore 21,20 per sette martedì sera consecutivi a partire da martedì 6 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: 6 aprile 2021, ore 21,20 Secpuntata: 13 aprile 2021, ore 21,20 Terza puntata: 20 aprile 2021, ore 21,20 Quarta puntata: 27 aprile 2021, ore 21,20 Quinta puntata: 4 maggio 2021, ore 21,20 Sesta puntata: 11 maggio 2021, ore 21,20 Settima puntata: 18 maggio 2021, ore 21,20 Ma quanto dura (durata) ogni puntata divi? Ogni serata avrà una durata di. Lain ...

