Vaccini: Spagna, 'possiamo farne più di 2 mln a settimana' (Di lunedì 5 aprile 2021) Il portavoce del Ministero della Sanità spagnolo per l'emergenza Covid, Fernando Simón, ha detto in conferenza stampa che la Spagna ha capacità per somministrare "più di due milioni" di dosi a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 aprile 2021) Il portavoce del Ministero della Sanità spagnolo per l'emergenza Covid, Fernando Simón, ha detto in conferenza stampa che laha capacità per somministrare "più di due milioni" di dosi a ...

Advertising

giornaleradiofm : Vaccini: Spagna, 'possiamo farne più di 2 mln a settimana': (ANSA) - MADRID, 05 APR - Il portavoce del Ministero de… - iconanews : Vaccini: Spagna, 'possiamo farne più di 2 mln a settimana' - rassegnagram : In #Spagna come in #Italia il ritardo dei #vaccini fa temere per l’economia, specie per il turismo. Mentre in… - m_spagna : RT @Europeo91785337: I giornali non scrivono #draghi dimettiti ,Draghi incapace, che fa le stesse cose anche peggio di #Conte ? #lockdown20… - Rojname_com : Portogallo: frontiere chiuse con la Spagna fino al 15 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Spagna Vaccini: Spagna, 'possiamo farne più di 2 mln a settimana' Gli abitanti della Spagna con almeno una dosi del vaccino in Spagna sono il 14,7%, quelli con due sono il 7,1%, secondo i dati ufficiali. .

PERCHE': la manifestazione silenziosa dei commercianti di Manfredonia ...gregge si raggiungerà quando la maggior parte della popolazione sarà immunizzata grazie ai vaccini. ... Ricordiamo che in altri Stati europei come la Spagna si sta cercando di limitare il contagio, ...

Vaccini: Spagna, 'possiamo farne più di 2 mln a settimana' - Ultima Ora Agenzia ANSA Vaccini: Spagna, 'possiamo farne più di 2 mln a settimana' Gli abitanti della Spagna con almeno una dosi del vaccino in Spagna sono il 14,7%, quelli con due sono il 7,1%, secondo i dati ufficiali. (ANSA). Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili ...

Costa d'Amalfi, vaccinare operatori turistici a Castiglione. Sindaci scrivono a De Luca di Emiliano Amato (ANTEPRIMA) Vaccinare gli operatori turistici della Costa d'Amalfi per salvare la stagione lavorativa 2021. È l'intento della Conferenza dei Sindaci che nella riunione di giovedì sco ...

Gli abitanti dellacon almeno una dosi del vaccino insono il 14,7%, quelli con due sono il 7,1%, secondo i dati ufficiali. ....gregge si raggiungerà quando la maggior parte della popolazione sarà immunizzata grazie ai. ... Ricordiamo che in altri Stati europei come lasi sta cercando di limitare il contagio, ...Gli abitanti della Spagna con almeno una dosi del vaccino in Spagna sono il 14,7%, quelli con due sono il 7,1%, secondo i dati ufficiali. (ANSA). Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili ...di Emiliano Amato (ANTEPRIMA) Vaccinare gli operatori turistici della Costa d'Amalfi per salvare la stagione lavorativa 2021. È l'intento della Conferenza dei Sindaci che nella riunione di giovedì sco ...