Ranieri: “Non avrei escluso McKennie, Arthur e Dybala” (Di lunedì 5 aprile 2021) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria ha parlato a Radio Anch’io Lo Sport non solo sul pareggio sul campo del Milan, ma anche sulla situazione in casa Juventus con l’esclusione nel derby contro il Torino di McKennie, Arthur e Dybala dopo la cena in casa del centrocampista americano: “Se succedesse un episodio alla Sampdoria come la cena/festa McKennie? Io scuso i giocatori della Juve perché stanno sempre insieme. Sicuramente è sbagliato, ma io non li avrei esclusi. Milan-Sampdoria? È stata una bella partita. Gagliarda. Siamo andati vicino a vincerla. Peccato aver giocato con l’uomo in meno alla fine. Cosa ho detto ad Adrien Silva dopo il rosso? Eh eh, cosa gli ho detto… Avevo detto a tutti gli ammoniti di non fare entrate ruvide. Dispiace che lui che è molto esperto è incappato ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Claudio, allenatore della Sampdoria ha parlato a Radio Anch’io Lo Sport non solo sul pareggio sul campo del Milan, ma anche sulla situazione in casa Juventus con l’esclusione nel derby contro il Torino didopo la cena in casa del centrocampista americano: “Se succedesse un episodio alla Sampdoria come la cena/festa? Io scuso i giocatori della Juve perché stanno sempre insieme. Sicuramente è sbagliato, ma io non liesclusi. Milan-Sampdoria? È stata una bella partita. Gagliarda. Siamo andati vicino a vincerla. Peccato aver giocato con l’uomo in meno alla fine. Cosa ho detto ad Adrien Silva dopo il rosso? Eh eh, cosa gli ho detto… Avevo detto a tutti gli ammoniti di non fare entrate ruvide. Dispiace che lui che è molto esperto è incappato ...

Advertising

zazoomblog : Juve senti Ranieri: Non avrei escluso McKennie Dybala e Arthur - #senti #Ranieri: #avrei #escluso - j_7ragon : @tuttosport Qualche settimana fa #Ranieri parlava dei dirigenti bianconeri,dicendo che non avevano lo stile… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Ranieri: '#Juve? Non avrei escluso #Dybala, #Arthur e #McKennie' - Fprime86 : RT @tuttosport: #Ranieri: '#Juve? Non avrei escluso #Dybala, #Arthur e #McKennie' - CinqueNews : Ranieri: «Non avrei escluso i giocatori della Juve dopo la festa» -