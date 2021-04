Patrick Zaki, al Cairo nuova udienza sulla detenzione (Di lunedì 5 aprile 2021) IL Cairo – È fissata per oggi al Cairo una nuova udienza sulla custodia cautelare in carcere per Patrick George Zaki (foto), lo studente 29enne dell’Università di Bologna detenuto da oltre un anno in Egitto, nella prigione di Tora. I legali torneranno a chiederne il rilascio immediato. Il ricercatore, attivista per i diritti umani, che a Bologna seguiva un master europeo, è accusato fra l’altro di propaganda sovversiva e istigazione al terrorismo sulla base di alcuni post su Facebook da un account che secondo i suoi legali non è il suo. Rischia 25 anni di carcere. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) IL– È fissata per oggi alunacustodia cautelare in carcere perGeorge(foto), lo studente 29enne dell’Università di Bologna detenuto da oltre un anno in Egitto, nella prigione di Tora. I legali torneranno a chiederne il rilascio immediato. Il ricercatore, attivista per i diritti umani, che a Bologna seguiva un master europeo, è accusato fra l’altro di propaganda sovversiva e istigazione al terrorismobase di alcuni post su Facebook da un account che secondo i suoi legali non è il suo. Rischia 25 anni di carcere. L'articolo L'Opinionista.

