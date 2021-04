Napoletani in strada nonostante i divieti, sono stufi: carabinieri per far rispettare l’ordine (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giorno di pasquetta e di uscite all’aria aperte. I Napoletani non hanno voluto rinunciare alla passeggiata del lunedì in albis neanche in una situazione d’emergenza come questa che stiamo vivendo. A differenza dello scorso anno infatti le persone sembrano essere sfiduciate e avere meno speranza che il tutto si possa risolvere in breve tempo e stanno perdendo la pazienza. Per questo motivo stamattina la gente si è comunque riversata nelle strada come è accaduto a piazza del Plebiscito. Nel luogo simbolo della città tra palazzo reale e la basilica di San Francesco, meta di passeggiate sia verso il lungomare di Santa Lucia sia verso le strade dello shopping di Chiaia. I carabinieri sono dovuti intervenire per le troppe persone che facevano capannello e qualche famiglia che pensava ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giorno di pasquetta e di uscite all’aria aperte. Inon hanno voluto rinunciare alla passeggiata del lunedì in albis neanche in una situazione d’emergenza come questa che stiamo vivendo. A differenza dello scorso anno infatti le persone sembrano essere sfiduciate e avere meno speranza che il tutto si possa risolvere in breve tempo e stanno perdendo la pazienza. Per questo motivo stamattina la gente si è comunque riversata nellecome è accaduto a piazza del Plebiscito. Nel luogo simbolo della città tra palazzo reale e la basilica di San Francesco, meta di passeggiate sia verso il lungomare di Santa Lucia sia verso le strade dello shopping di Chiaia. Idovuti intervenire per le troppe persone che facevano capannello e qualche famiglia che pensava ...

Advertising

anteprima24 : ** Napoletani in strada nonostante i divieti, sono stufi: carabinieri per far rispettare l'ordine **… - ilperiodo : A NAPOLI UNA STRADA IN RICORDO DI MARIO MEROLA, IL SINDACO DE MAGISTRIS OSPITE DEL PEPPY NIGHT FIRMA “IL CONTRATTO… - susydigennaro : RT @napolimagazine: C21 - Una strada in ricordo di Mario Merola, al 'Peppy Night Fest' il sindaco de Magistris firma simbolicamente il 'con… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: C21 - Una strada in ricordo di Mario Merola, al 'Peppy Night Fest' il sindaco de Magistris firma simbolicamente il 'con… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: C21 - Una strada in ricordo di Mario Merola, al 'Peppy Night Fest' il sindaco de Magistris firma simbolicamente il 'con… -