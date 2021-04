Migranti, quale strategia per Draghi? La road map di Pellicciari (Di lunedì 5 aprile 2021) Le opposte reazioni alle ipotesi (sottolineiamo ipotesi) di reato mosse contro un’Ong accusata di trasportare Migranti in mare in cambio di lauti compensi hanno riportato in auge la nostrana radicalizzazione sul tema immigrazione. O meglio – aiuti ai Migranti illegali. Sono tornate santificazioni o demonizzazioni dell’episodio con le argomentazioni di sempre, talmente ripetitive da svuotarsi del loro significato originario per ostacolare la discussione sulle soluzioni tecniche per la questione a monte. Come se il tutto fosse causa e non conseguenza di un quadro complessivo che non si è voluto o potuto fin qui affrontare. O forse entrambe le cose. Sul tema trionfa la tendenza di nascondere dietro un’eccessiva retorica le culturali carenze logistiche ed organizzative; abituali in un Paese che, prima del piano vaccinale nazionale, delibera la giornata in ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 aprile 2021) Le opposte reazioni alle ipotesi (sottolineiamo ipotesi) di reato mosse contro un’Ong accusata di trasportarein mare in cambio di lauti compensi hanno riportato in auge la nostrana radicalizzazione sul tema immigrazione. O meglio – aiuti aiillegali. Sono tornate santificazioni o demonizzazioni dell’episodio con le argomentazioni di sempre, talmente ripetitive da svuotarsi del loro significato originario per ostacolare la discussione sulle soluzioni tecniche per la questione a monte. Come se il tutto fosse causa e non conseguenza di un quadro complessivo che non si è voluto o potuto fin qui affrontare. O forse entrambe le cose. Sul tema trionfa la tendenza di nascondere dietro un’eccessiva retorica le culturali carenze logistiche ed organizzative; abituali in un Paese che, prima del piano vaccinale nazionale, delibera la giornata in ...

Advertising

formichenews : Migranti, quale strategia per #Draghi? Se i rider meritano un nuovo inquadramento, non fa eccezione il sistema de… - Elisa34012803 : RT @lamente2019: L'ODIO VERSO LE PARTITE IVA ORMAI È TOTALE MA L'INPS DELL'IMPERATORE TRIDICO IN QUALE IMPERO PENSA DI VIVERE, le piva nel… - RenzoCianchetti : RT @lamente2019: L'ODIO VERSO LE PARTITE IVA ORMAI È TOTALE MA L'INPS DELL'IMPERATORE TRIDICO IN QUALE IMPERO PENSA DI VIVERE, le piva nel… - lamente2019 : L'ODIO VERSO LE PARTITE IVA ORMAI È TOTALE MA L'INPS DELL'IMPERATORE TRIDICO IN QUALE IMPERO PENSA DI VIVERE, le pi… - Bart1705 : RT @MassimoMaugeri: La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha disposto accertamenti sull'inchiesta di #Trapani sulle #Ong nell'ambito… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti quale "L'albero dei diritti" cresce a scuola e sboccia in città ...nell'ambito della quale, da anni ormai, il Comune, sulla base di un'indicazione del Consiglio comunale, conferisce la cittadinanza onoraria simbolica ai bambini nati in Italia da famiglie migranti ...

Roma Street Art ... dagli studenti, alle famiglie, dai migranti di prima, seconda e terza generazione, alle antiche ... a 80 anni dal primo film del regista al quale la scuola è dedicata. Tiber Courtyards di Greg Jager è ...

La nuova politica sui migranti: ecco cosa c'è dietro il silenzio ilGiornale.it Buone intenzioni, effetti negativi: migranti e soccorso nel Mediterraneo Le operazioni di ricerca e soccorso hanno aumentato la volontà dei migranti di provare a traversare il mare nostrum, esponendoli al rischio di morire ...

Migranti, tentano la fuga poi ritornano indietro: due donne trasferite Una ventina di immigrati, alcuni dei quali positivi al Covid-19, sono riusciti ad allontanarsi dalla struttura, poi, sono rientrati. Ennesima protesta messa in atto nel centro d’accoglienza ...

...nell'ambito della, da anni ormai, il Comune, sulla base di un'indicazione del Consiglio comunale, conferisce la cittadinanza onoraria simbolica ai bambini nati in Italia da famiglie...... dagli studenti, alle famiglie, daidi prima, seconda e terza generazione, alle antiche ... a 80 anni dal primo film del regista alla scuola è dedicata. Tiber Courtyards di Greg Jager è ...Le operazioni di ricerca e soccorso hanno aumentato la volontà dei migranti di provare a traversare il mare nostrum, esponendoli al rischio di morire ...Una ventina di immigrati, alcuni dei quali positivi al Covid-19, sono riusciti ad allontanarsi dalla struttura, poi, sono rientrati. Ennesima protesta messa in atto nel centro d’accoglienza ...