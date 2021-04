Meteo, stato di attenzione in Veneto per venti forti (Di lunedì 5 aprile 2021) In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale che dalla mattina di domani martedì 6 aprile prevede venti tesi o a tratti forti sui rilievi e nelle valli (per raffiche da ... Leggi su vicenzatoday (Di lunedì 5 aprile 2021) In riferimento alla situazionerologica attesa sul territorio regionale che dalla mattina di domani martedì 6 aprile prevedetesi o a trattisui rilievi e nelle valli (per raffiche da ...

ilbassanese : Meteo, stato di attenzione in Veneto per venti forti - laviniamainardi : RT @estensecom: Maltempo in arrivo a #Ferrara e provincia. Allerta meteo per vento, stato del mare e mareggiate per la giornata del 6 april… - estensecom : Maltempo in arrivo a #Ferrara e provincia. Allerta meteo per vento, stato del mare e mareggiate per la giornata del… - RadioClodia : Meteo, in Veneto dalla mezzanotte alle 16 di domani stato di attenzione per forti venti lungo la costa - frafuxa : @LeeMorThe Il -