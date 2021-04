Luna Rossa parteciperà alla prossima America’s Cup

(Di lunedì 5 aprile 2021) Stiamo gia' lavorando per essereAmerica's Cup, stiamo facendo i programmi di lavoro e definito gli aspetti contrattuali, afferma il patron L'articolo proviene da Firenze Post.

Bisogna lavorare con continuita': la forza di New Zeland e' proprio questa". Lo ha dichiarato Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa e amministratore delegato di Prada, intervenuto a "La Politica nel ...Luna Rossa "sarà alla prossima America's Cup". Lo ha annunciato Patrizio Bertelli, ad di Prada e patron dell'imbarcazione. "Abbiamo avuto un pizzico di sfortuna nella finale contro New Zeland - ha ...