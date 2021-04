Il Panathlon Pesaro incontra l' ex allenatore Nevio Scala adesso viticoltore di successo

(Di lunedì 5 aprile 2021)- Conviviale 'telematica' per ilClub. In stretta collaborazione con tutti gli altriClub delle Marche il Club pesarese ha previsto un incontro sulla piattaforma '...

- Conviviale 'telematica' per ilClub. In stretta collaborazione con tutti gli altriClub delle Marche il Club pesarese ha previsto un incontro sulla piattaforma 'Zoom', venerdì 9 aprile alle 21 alla ...Nato ad Osimo, 38 anni, dal 2018 ricopre la carica di vicepresidente deldi Osimo e ... Ail testimone di Alberto Paccapelo è stato raccolto dalla trentasettenne Ludovica Fontana, ...PESARO - Conviviale “telematica” per il Panathlon Club Pesaro. In stretta collaborazione con tutti gli altri Panathlon Club delle Marche il Club pesarese ha previsto ...Fabio Luna, al suo secondo mandato, ha designato i rappresentati territoriali. Rinnovata quasi completamente la squadra. Ad Ancona viene confermato Enrico Picchio, alla guida del ...