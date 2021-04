Focolaio in Nazionale, anche il portiere Cragno è positivo al Coronavirus (Di lunedì 5 aprile 2021) E’ scoppiato un vero e proprio Focolaio in Nazionale, sono tanti i calciatori azzurri che sono risultati positivi al Coronavirus. I primi nomi sono stati quelli di Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo. L’ultimo in ordine di tempo è stato il portiere Cragno, è quanto riportato dal Cagliari con un comunicato ufficiale. “Monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale italiana, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, domenica 4 aprile, e si trova attualmente in isolamento, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà rigorosamente a quanto previsto dal Protocollo. Il Club ha avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 aprile 2021) E’ scoppiato un vero e proprioin, sono tanti i calciatori azzurri che sono risultati positivi al. I primi nomi sono stati quelli di Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo. L’ultimo in ordine di tempo è stato il, è quanto riportato dal Cagliari con un comunicato ufficiale. “Monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con laitaliana, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, domenica 4 aprile, e si trova attualmente in isolamento, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà rigorosamente a quanto previsto dal Protocollo. Il Club ha avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie ...

Advertising

fattoquotidiano : Si allarga il focolaio della Nazionale di calcio - fanpage : ??FOCOLAIO COVID IN NAZIONALE, Grifo positivo, è il quarto azzurro: - fanpage : Focolaio Covid in Nazionale, 14 i positivi - nygnos : RT @Boboj29: No non puo' essere un focolaio quello della Nazionale 6 dello staff e 7 giocatori positivi , vogliamo scherzare !!! - Teo_Tach : RT @mirkonicolino: Altro nazionale italiano positivo al #COVID?19: è il portiere del #Cagliari #Cragno. E siamo a 6 giocatori (anche Sirigu… -