Denise Pipitone: faccia a faccia in tv fra Olesya e l’avvocato di Piera Maggio (Di lunedì 5 aprile 2021) Denise Pipitone Russia: l’attesa sembra interminabile. Solo domani, martedì 6 aprile, però, si saprà se il Dna di Olesya Rostova e quello della bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Comparazione Dna Olesya con famiglia Russia esclude parentela Ne frattempo il profilo genetico della ventenne russa che si è rivolta ad una tv locale per fare un appello e ritrovare la sua mamma biologica, sarebbe stato comparato con quello di una famiglia russa che aveva denunciato la scomparsa di una bambina tanti anni fa. Dall’esame genetico però non sarebbe stata riscontrata alcuna parentela. La presunta madre russa, Valentina Khariova, non è quindi la madre naturale di Olesya. L’stenante attesa di Piera Maggio e della sua famiglia, intanto continua. “Attendiamo il gruppo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 aprile 2021)Russia: l’attesa sembra interminabile. Solo domani, martedì 6 aprile, però, si saprà se il Dna diRostova e quello della bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Comparazione Dnacon famiglia Russia esclude parentela Ne frattempo il profilo genetico della ventenne russa che si è rivolta ad una tv locale per fare un appello e ritrovare la sua mamma biologica, sarebbe stato comparato con quello di una famiglia russa che aveva denunciato la scomparsa di una bambina tanti anni fa. Dall’esame genetico però non sarebbe stata riscontrata alcuna parentela. La presunta madre russa, Valentina Khariova, non è quindi la madre naturale di. L’stenante attesa die della sua famiglia, intanto continua. “Attendiamo il gruppo ...

