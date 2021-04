Caso Denise Pipitone | Olesya e l’avvocato in TV | domani il faccia a faccia

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sono ore di grande attesa quelle che precedono l’esito del test del DNA per ilperUnche sembrava ormai dimenticato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

La Stampa

È ormai diventato unmediatico il mistero su Olesya Rostova , la ragazza russa rapita da bambina, il cui Dna potrebbe coincidere con quello diPipitone , la piccola scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. L'...Tutto verterà sulla effettiva compatibilità del gruppo sanguigno di Olesya Rostova con quella di. 'Soltanto dopo, insi accerti la compatibilità, si procederà con il Dna' , ha ...Sono ore di grande attesa quelle che precedono l'esito del test del DNA per il caso Denise Pipitone. Domani faccia a faccia per Olesya ...È grande attesa per i risultati del test del DNA effettuato su Olesya Rostova per capire se si tratta di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. A sollevare il caso è stata ...