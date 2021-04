Barbara D’Urso, dichiarazione d’amore in diretta: che due di picche (Di lunedì 5 aprile 2021) A ‘Domenica Live’ Barbara D’Urso è protagonista di un messaggio amoroso che desta scalpore ed anche un pò di divertimento. Ma finisce male. Barbara D’Urso, arriva una dichiarazione d’amore in diretta. A fargliela è il visconte Ferdinando Guglielmotti, il cui nome è salito alla ribalta nl corso delle ultime settimane per via della partecipazione del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 aprile 2021) A ‘Domenica Live’è protagonista di un messaggio amoroso che desta scalpore ed anche un pò di divertimento. Ma finisce male., arriva unain. A fargliela è il visconte Ferdinando Guglielmotti, il cui nome è salito alla ribalta nl corso delle ultime settimane per via della partecipazione del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

infoitcultura : Domenica Live, Barbara D'Urso esasperata 'Devo chiuderti il microfono' - infoitcultura : Barbara D'Urso, due di picche in diretta: 'Non hai speranze con me' - infoitcultura : Domenica Live, Barbara D'Urso prima dice di essere amica della Venier e poi in diretta si vendica, gelo in studio - VigilanzaT : #AscoltiTv #4aprile. Barbara D'Urso si allunga con Domenica Live, batte la Fialdini e ruba 1 milione di spettatori… - labollabot : Barbara D’Urso e Lorella Landi si litigano Raffaella Fico Le invasioni Barbariche Bignardi -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News