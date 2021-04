Sinner cade in finale al Masters 1000 Miami 2021: nuova classifica e montepremi (Di domenica 4 aprile 2021) Hubert Hurkacz ha sconfitto Jannik Sinner, in occasione della finale del Masters 1000 di Miami 2021. Il polacco è riuscito ad aggiudicarsi il prestigioso torneo statunitense. Sinner ha ottenuto 600 punti totali, per quanto concerne il ranking ufficiale Atp, assicurandosi la ventunesima posizione in classifica generale. Il giovanissimo azzurrino, classe 2001, si è lasciato alle spalle tennisti del calibro di Stanislas Wawrinka e Karen Khachanov, ergendosi tra i migliori del tennis moderno. Sinner ha guadagnato inoltre una cifra pari a 138.091 euro, bottino ingente e conquistato grazie al suo smisurato talento, tecnico e tattico. Tonfo in finale a Miami, ma posto in prima fila tra i talenti più rilevanti ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Hubert Hurkacz ha sconfitto Jannik, in occasione delladeldi. Il polacco è riuscito ad aggiudicarsi il prestigioso torneo statunitense.ha ottenuto 600 punti totali, per quanto concerne il ranking ufficiale Atp, assicurandosi la ventunesima posizione ingenerale. Il giovanissimo azzurrino, classe 2001, si è lasciato alle spalle tennisti del calibro di Stanislas Wawrinka e Karen Khachanov, ergendosi tra i migliori del tennis moderno.ha guadagnato inoltre una cifra pari a 138.091 euro, bottino ingente e conquistato grazie al suo smisurato talento, tecnico e tattico. Tonfo in, ma posto in prima fila tra i talenti più rilevanti ...

