Scuole Puglia | fino al 30 aprile didattica digitale integrata a scelta ORDINANZA

In Puglia dal 7 al 30 aprile "le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell'attività in presenza".

