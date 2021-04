Opera, Rai5 ricorda il tenore La Scola con il capolavoro di Verdi ‘I due Foscari’ allestito al San Carlo nel 2000 (Di domenica 4 aprile 2021) Nel 10° anniversario della scomparsa (15 aprile 2011), Rai Cultura ricorda il tenore Vincenzo La Scola con un ciclo di 2 appuntamenti la domenica alle 10.00 su Rai5. Il primo in onda oggi è con il capolavoro di Giuseppe Verdi ‘I due Foscari’. Lo spettacolo, nell’allestimento firmato da Werner Duggelin con la direzione musicale di Nello Santi, è andato in scena al Teatro San Carlo di Napoli nel 2000. Protagonisti sul palco Leo Nucci, Vincenzo La Scola, Alexandrina Pendatchanska, Danilo Rigosa. Regia televisiva a cura di George Blume. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021) Nel 10° anniversario della scomparsa (15 aprile 2011), Rai CulturailVincenzo Lacon un ciclo di 2 appuntamenti la domenica alle 10.00 su. Il primo in onda oggi è con ildi Giuseppe‘I due. Lo spettacolo, nell’allestimento firmato da Werner Duggelin con la direzione musicale di Nello Santi, è andato in scena al Teatro Sandi Napoli nel. Protagonisti sul palco Leo Nucci, Vincenzo La, Alexandrina Pendatchanska, Danilo Rigosa. Regia televisiva a cura di George Blume. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

