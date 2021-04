Masters1000 Miami, un Jannik Sinner…umano! Tensione e l’inesperienza dei 19 anni alla base della sconfitta (Di domenica 4 aprile 2021) Si è conclusa con una sconfitta l’avventura di Jannik Sinner al Masters1000 di Miami. La marcia trionfale dell’azzurro ha subito una dolorosa battuta d’arresto proprio sul più bello. Il 19enne nativo di San Candido non è riuscito ad esprimersi al meglio delle proprie possibilità. Non solo per le qualità di Hubert Hurkacz ma soprattutto a causa della Tensione connessa all’importanza dell’incontro. Il momento decisivo della partita è stato il dodicesimo game del primo set, con Sinner al servizio per chiudere il parziale. Il break subito ha pesato sulla tenuta psicologica del tennista italiano. Quella di oggi è stata una delle prime situazioni nelle quali l’azzurro ha sentito e subito la pressione. Diversamente dal polacco, che ha messo in campo tutto il ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Si è conclusa con unal’avventura diSinner aldi. La marcia trionfale dell’azzurro ha subito una dolorosa battuta d’arresto proprio sul più bello. Il 19enne nativo di San Candido non è riuscito ad esprimersi al meglio delle proprie possibilità. Non solo per le qualità di Hubert Hurkacz ma soprattutto a causaconnessa all’importanza dell’incontro. Il momento decisivopartita è stato il dodicesimo game del primo set, con Sinner al servizio per chiudere il parziale. Il break subito ha pesato sulla tenuta psicologica del tennista italiano. Quella di oggi è stata una delle prime situazioni nelle quali l’azzurro ha sentito e subito la pressione. Diversamente dal polacco, che ha messo in campo tutto il ...

