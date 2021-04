L' ottimismo di Rezza | ' Siamo al giro di boa | grazie ai vaccini ne usciremo'

(Di domenica 4 aprile 2021) 'aine'. Giovanni, direttore della Prevenzione del ministero della Salute parla della situazione del virus in Italia in un'intervista al Corriere della Sera e incoraggia: ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : ottimismo Rezza

L'Occhio

Aprile sarà ancora un mese di restrizioni, avverte, ma si vede la luce in fondo al tunnel: 'Ai tre vaccini ora disponibili, a metà aprile si aggiungerà il quarto e a ridosso dell'estate altri ...Per la sudafricana o brasiliana bisognerà vedere, ma concediamoci un minimo di, in attesa ... "In Gran Bretagna " ha chiarito Gianni, direttore della Prevenzione del ministero della ...Tutti i sieri proteggono dalle varianti? E chi è guarito, deve vaccinarsi? Quanto dura l'immunità? Ecco il vademecum ...A generare un pizzico di ottimismo è anche l’innalzamento delle temperature ... Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha detto che «c’è una decrescita dei ...