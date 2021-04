LIVE – Sinner-Hurkacz 6-74 | 0-0 finale Masters 1000 Miami 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 4 aprile 2021) Ile latestuale della sfida tra Jannike Hubert, valevole per ladeldi. L’azzurro continua a stupire e dopo aver battuto Bautista-Agut vuole conquistare il suo primo titolo ‘Mille’ della carriera. Di fronte si trova l’amico e compagno di doppio polacco. Sportface.it seguirà l’andamento dell’incontro a partire dalle ore 19.00 italiane di domenica 4 aprile, garantendo aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori. Segui ilsu Sportface.it COME VEDERE IL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA6-7(4), 0-0 SECONDO SET –prova a incidere con il dritto ...

Advertising

SkySport : Inizia #Sinner-#Hurkacz: segui il LIVE ? #SinnerHurkacz Su Sky Sport Arena #MotoGp: Gran premio di Doha Su Sky Spor… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #MiamiOpen Inizia male anche il #secondoset #Sinner, che perde subito il servizio: #Hurkacz conduce 1-0 (1-0). #live - FedericaUrzo : RT @SkySport: Inizia #Sinner-#Hurkacz: segui il LIVE ? #SinnerHurkacz Su Sky Sport Arena #MotoGp: Gran premio di Doha Su Sky Sport Uno E co… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #MiamiOpen Il #primoset è di #Hurkacz che piega #Sinner al #tiebreak 7-6 (7-4). #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #MiamiOpen Passaggio a vuoto di #Sinner, che lascia a zero il servizio a #Hurkacz e dunque… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

... Hurkacz si aggiudica l'ultimo game e quindi il primo set dell'incontro:parte bene ma non tiene nella palla break che risulta invece ben giocata dal polacco - 3 - 3 :pareggia i conti ...Rammarico per Hurkacz che sbaglia la palla break Primo Set - 3 - 4: Hurkacz si aggiudica l'ultimo game e quindi il primo set dell'incontro:parte bene ma non tiene nella palla break che ...Appuntamento con la storia per il tennis italiano e per il giovane Jannik Sinner, che in questa domenica di Pasqua, deve vedersela contro il polacco Hubert Hurkacz nella finale di Master 1000 di Miami ...Ecco la sua storia. L’inizio della finale di Miami tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz è prevista per le 19. Ad un passo dalla storia. Jannik Sinner si gioca la finale del Masters 1000 di Miami contro ...