LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: Alaphilippe sfida Van Aert e Van der Poel. Trentin ci prova (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DEL Giro delle Fiandre Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 105° edizione del Giro delle Fiandre, seconda classica monumento della stagione dopo la Milano-Sanremo. La prestigiosissima classica belga si snoda da Anversa a Oudenaarde per un totale di oltre 254 chilometri fra muri, pavé e tante insidie tipiche della conformazione del territorio fiammingo. I primi 100 chilometri non presentano difficoltà altimetriche e saranno pianeggianti. La prima asperità di giornata sarà il Katterberg dopo 104 chilometri e poco dopo i corridori affronteranno per la prima volta il ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DELBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 105° edizione del, seconda classica monumento della stagione dopo la Milano-Sanremo. La prestigiosissima classica belga si snoda da Anversa a Oudenaarde per un totale di oltre 254 chilometri fra muri, pavé e tante insidie tipiche della conformazione del territorio fiammingo. I primi 100 chilometri non presentano difficoltà altimetriche e saranno pianeggianti. La prima asperità di giornata sarà il Katterberg dopo 104 chilometri e poco dopo i corridori affronteranno per la prima volta il ...

Advertising

infoitsport : LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: Van Aert e Van der Poel favoriti, l'Italia punta su Trentin - blab_live : #Ciclismo, domani il #GirodelleFiandre #RondevanVlaanderen #RVV21: analisi del percorso, favoriti, quote e… - loveyourorigins : RT @blurryfacesXx: jungkook è sparito per mesi e mesi poi ci ha illusi regalandoci cinque selca con tre colori diversi di capelli e due liv… - goldeanx : RT @blurryfacesXx: jungkook è sparito per mesi e mesi poi ci ha illusi regalandoci cinque selca con tre colori diversi di capelli e due liv… - feralpisalo : ??LIVE #FERFAN 0?-0? #SerieC #NoiSiamoiLeoniDelGarda 34' Ci prova con il destro a giro Ceccarelli, palla di poco alta! -