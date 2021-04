Advertising

zazoomblog : La speranza di Virginia Raggi: Ripartiremo Roma tornerà ad accogliere cittadini e turisti - #speranza #Virginia… - globalistIT : Lei spera nel secondo mandato - Pasqual01029538 : @luigidimaio @robersperanza Bravo solidarietà a Speranza ma non ricordo lo stesso tempismo nei confronti di Virginia Raggi - AlessandroVi69 : RT @giangolz: @Albertine2412 @PierluigiBattis @fabiospes1 @CarloCalenda E' la stessa solfa del NoEuro, Virginia. Raccontano balle, incassan… - giangolz : @Albertine2412 @PierluigiBattis @fabiospes1 @CarloCalenda E' la stessa solfa del NoEuro, Virginia. Raccontano balle… -

Ultime Notizie dalla rete : speranza Virginia

Rai News

AncheRaggi, come molti suoi colleghi ha voluto postare sulla propria pagina Social gli auguri di Pasqua lanciando di fatto un messaggio di. "Roma tornerà ad accogliere cittadini e turisti ...... a contare saranno soprattutto i titoli diDella Sala "Mi guardo attorno e resti sempre il ... Brucia ancora troppo la sconfitta subìta dalla coppia Draghi -nel decreto di mercoledì ...La sindaca di Roma: Il coronavirus ha stravolto le nostre vite, le nostre abitudini ma è importante tenere duro, essere pazienti e responsabili. Per questo dobbiamo rispettare le misure per limitare i ...Il cardinale ha celebrato in San Pietro i funerali del direttore dell’Opera Marella, scomparso giovedì. "Era un amico dei poveri" ...